Henderson gaat voor 2,5 jaar bij Ajax tekenen, transfer wordt vandaag afgerond

Ajax en Jordan Henderson hebben een overeenstemming bereikt voor een contract van tweeënhalf jaar. Tijdelijk technisch directeur Kelvin de Lang hoopt vandaag nog alles af te ronden met de 81-voudig Engels international.

Alleen een medische keuring staat een transfer nog in de weg. Vanwege het regelen van zijn werkvergunning zal hij er aankomende zondag tegen RKC Waalwijk hoogstwaarschijnlijk nog niet bij zijn.

De Engelsman heeft flink wat salaris ingeleverd, want in Saudi-Arabië zou hij naar verluidt meer dan 15 miljoen euro per seizoen verdienen. Grootverdieners bij Ajax als Steven Berghuis en Steven Bergwijn verdienen niet meer dan vijf miljoen euro per seizoen.

Daarbij zou Henderson zijn contract bij Al-Ettifaq voor meerdere miljoenen hebben afgekocht.

Broodnodige ervaring

De Amsterdammers zijn al een tijdje op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder met leiderskwaliteiten en de 33-jarige Henderson past wat dat betreft goed in het plaatje. Hij wordt gezien als aangewezen persoon om de jonge ploeg bij de hand te nemen in een voorlopig dramatisch seizoen voor Ajax.

Andersom hoopt Henderson bij Ajax, met het EK in aantocht, in beeld te blijven bij de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Tijdens de voorlaatste interland van Engeland, in november tegen Malta in de EK-kwalificatie, stond Henderson nog in de basis.