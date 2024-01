Welsford wint ook derde etappe Tour Down Under, Del Toro houdt de leiding

In eigen land heeft de Australiër Sam Welshford zijn tweede etappezege van de Tour Down Under gewonnen. Na de openingsrit al op zijn naam te hebben geschreven, was de rijder van Bora Hansgrohe ook in etappe drie de sterkste.

De Mexicaan Isaac del Toro (UAE) behoudt met een voorsprong van twee seconden de leiding in het algemeen klassement. Hij won gisteren de tweede etappe.

Welshford versloeg de Italiaan Elia Viviani en de Engelsman Daniel McLay in de massasprint. De Nederlander Danny van Poppel verrichtte eerder in de 145 kilometer lange rit goed knechtwerk voor Welshford.

Voor Astana was het een dag om snel te vergeten. Maar liefst vier renners kwamen ten val.