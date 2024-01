Stuntploeg Hercules wil graag op roze wolk blijven: 'Kan niet meer over straat'

"Ik kan niet meer over straat", zegt Van der Kooij en dat is niet eens als grap bedoeld. Hij schoof aan bij De Voetbalkantine bij ESPN, zat afgelopen zondag bij Studio Voetbal, maar ook buitenlandse media als de BCC wilden van hem alles weten over de bekersensatie. En ook deze week wordt hij weer "platgebeld".

Begrijpelijk. Zijn club komt met 2-0 voor door twee knappe goals van de studerende spits Tim Pieters, een stunt lijkt in de maak. Vervolgens knokt Ajax zich in de slotfase toch nog langszij, waarna na de 3-2 van invaller Grotenbreg in de blessuretijd alsnog een pandemonium losbarst, dat tot in de late uurtjes voortduurt. Derdedivisionist Hercules schrijft voetbalgeschiedenis.

Dat Van der Kooij - en met hem veel van de andere 1.700 Hercules-leden - nog een beetje zweeft, is ook niet zo gek. De media wisten de oefenmeester de afgelopen weken wel te vinden om hem te laten vertellen over de wonderbaarlijke gebeurtenissen in De Galgenwaard op een koude donderdagavond in december.

René van der Kooij zit nog op een roze wolk, maar Mats Grotenbreg is er "nu onderhand wel afgeflikkerd". "Je komt ook niet zo makkelijk van die wolk af", zegt Hercules-trainer Van der Kooij over de euforische roes waarin de Utrechtse amateurclub sinds de bekerstunt half december tegen Ajax (3-2) verkeert.

Als inwoner van Maasland, onder de rook van Rotterdam, is Van der Kooij de afgelopen weken vaak aangeklampt. "Ik ben regelmatig op de foto gegaan als ik de kroeg inging, heb handtekeningen moeten uitdelen. Mensen herkennen me en in Rotterdam vinden ze het heerlijk dat wij Ajax hebben uitgeschakeld. Maar ook toen ik in Leeuwarden was om Cambuur te bekijken, spraken mensen me er op aan."

Van der Kooij geniet er met volle teugen van. "Ik vind het leuk om bij die tv-programma's aan te schuiven, ben ook helemaal niet zenuwachtig. Vergeet niet dat ik al veertien jaar bij Hercules zit, dat we daar heel hard aan de jeugdopleiding hebben gewerkt. Ik denk dat we tot de beste tien amateurclubs van Nederland horen. Als je dan van Ajax wint en de laatste zestien van het bekertoernooi haalt, is dat toch een soort kroon op het werk. Daar mag je trots op zijn."

'Onwerkelijk'

Grotenbreg is dat ook. De maker van de winnende goal, gebruikt het woord "onwerkelijk" als hij de laatste bizarre minuten in De Galgenwaard voor de geest haalt. "Ik kwam er vijf minuten voor tijd als extra mannetje in de verdediging bij om de 2-1 vast te houden. Nou, dat werkte dus helaas niet."

Na de 2-2 van Chuba Akpom in de 89ste minuut vestigt de 25-jarige verdediger zijn hoop op de verlenging. Maar zover komt het helemaal niet. Een vrije trap van Max Fichtinger, die Hercules in de 93ste minuut krijgt, belandt via het hoofd van Mitchell Zwart ineens voor zijn neus.

"Ik zie die bal uit dat kopduel mijn kant opkomen. Hij valt dood neer en ik zet mijn voet er tegenaan. Ik wist waar mijn ouders en opa op de tribune zaten, daar ben ik in alle euforie heen gerend en daarna ben ik hele stukken kwijt."