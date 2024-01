Bevroren miljarden afpakken van Russen: makkelijker gezegd dan gedaan

In de zoektocht naar westerse steun voor Oekraïne spreken ministers en regeringsleiders steeds vaker over een gewaagd plan. Het draait om zo'n 400 miljard dollar aan Russische tegoeden die op westerse bankrekeningen staan en vanwege de sancties zijn 'bevroren'. Volgens internationale financiële media overweegt met name de VS om dat geld, met een omweg, in te zetten voor Oekraïne.

Het zou een uitkomst kunnen bieden voor Oekraïne, nu de Amerikaanse steun vanwege Republikeinse tegenwerking is stopgezet en nieuwe Europese steun door Hongarije is geblokkeerd. Maar het plan is ingewikkeld en riskant, waarschuwen sanctierechtexperts.

Simpel gezegd: het mag niet. "Het heet niet voor niets 'bevroren geld'", zegt advocaat Yvo Amar. "Afpakken mag niet." Het geld blijft sowieso van de eigenaar. "Het bevriezen is tijdelijk en omkeerbaar", vult advocaat Heleen over de Linden aan. Om in de metafoor mee te gaan: als het bevroren geld wordt ontdooid, vloeit het terug in de portemonnee van de Russen.

Maar - zo stellen Amerikaanse overheidsfunctionarissen tegen CNN - omdat Rusland zelf de internationale orde heeft opgeschud, mag ook Washington de regels aanpassen. "Dan verlaag je je dus tot het niveau van Rusland", zegt Amar afwijzend.

Voorschot op herstelbetalingen

Toch zijn er opties om het geld aan te wenden. In het geval van gesanctioneerde Russen kan het bevroren geld worden afgenomen als die persoon iets strafbaars doet. "Zo is er in Frankrijk een gesanctioneerde oligarch die doorging met de handel in producten die onder de sancties vallen. Ook declareerde hij aangehouden eigendommen bij de autoriteiten. Hij wordt vervolgd en zijn eigendommen zijn afgenomen", legt Over de Linden uit.

De advocaat ziet dat in sanctiepakketten steeds meer zaken strafbaar worden gesteld. Dat schept ruimte om meer geld af te nemen van de gesanctioneerde oligarchen.

"Wat we ook zien", vertelt advocaat Amar, "is dat Russische oligarchen in Oekraïne worden veroordeeld om strafbare feiten. Op basis van dat vonnis worden rechtsverzoeken gedaan bij landen waar geld van die persoon staat gestald, en dan dat geld aangewend." Dat vergt dus strafzaken én veel tijd.