Ecuadoraanse aanklager die aanval op tv-studio onderzocht gedood

De aanklager in Ecuador die de aanval op een tv-studio onderzocht, is doodgeschoten. Dat heeft de procureur-generaal bevestigd.

Aanklager Cesar Suarez was op weg naar de rechtbank in de stad Guayaquil toen hij in zijn auto werd neergeschoten. Hij had meerdere schotwonden. Volgens de politie heeft de aanslag alle kenmerken van een liquidatie.

Suarez had de strijd aangebonden met de georganiseerde internationale misdaad in de provincie Guayas. De provincie is een een van de meest gewelddadige regio's van Ecuador. In Guayaquil, de grootste stad van het land, werd op 9 januari de tv-studio tijdens een live-uitzending bestormd. Voor die aanval zijn dertien mensen aangehouden.

Noodtoestand

De aanval op de tv-studio was onderdeel van een golf van geweld in het land, waarbij ruim tweehonderd medewerkers van gevangenissen werden gegijzeld en politiemensen werden ontvoerd. Er vielen twintig doden. De regering van president Daniel Noboa heeft de noodtoestand uitgeroepen en 22 misdaadorganisaties aangemerkt als terreurorganisaties.

Diana Salazar, de hoogste baas van het OM in Ecuador, reageerde in een video op de dood van Suarez. "De criminelen, de terroristen, zullen onze toewijding aan de Ecuadoraanse samenleving niet stoppen."

Ze deed een oproep aan alle overheidsdiensten om de veiligheid te garanderen "van hen die hun werk doen". Ze deelde verder geen details over de dood van Suarez. De Ecuadoraanse Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van de aanklager.