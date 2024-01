Pakistan voert luchtaanvallen uit op Iran, zeker 7 doden

Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. Volgens het land zijn doelen van een terroristische organisatie in Iran aangevallen.

Iraanse functionaris zegt tegen een Iraans persbureau dat er raketten neerkwamen bij de stad Saravan, op zo'n 50 kilometer van de grens met Pakistan. Daarbij zouden drie vrouwen en vier kinderen zijn omgekomen die allemaal niet de Iraanse nationaliteit hadden. Volgens persbureau Reuters werden de aanvallen uitgevoerd door gevechtsvliegtuigen, die na de aanval terugkeerden naar Pakistaan.

De Pakistaanse aanval volgt op de luchtaanval van Iran op de Pakistaanse grensprovincie Beloetsjistan van dinsdagavond. Daarbij kwamen volgens Pakistan twee kinderen om het leven. Volgens Irans was toen de soennitische militie Jaish al-Adl het doelwit.

De separatistische beweging is actief in zowel Iran als Pakistan. De militie heeft in het verleden aanslagen gepleegd op Iraanse veiligheidstroepen.

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken noemde de Iraanse aanval dinsdag een grove schending van de Pakistaanse soevereiniteit. Een woordvoeder van het ministerie waarschuwde toen voor "ernstige gevolgen" en zei dat Pakistan "het recht heeft om op deze illegale daad te reageren".