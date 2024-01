Minister Singapore aangeklaagd vanwege zeldzaam corruptieschandaal

De Singaporese minister van Transport is aangeklaagd voor corruptie. Hij staat terecht voor 27 aanklachten, waaronder het accepteren van steekpenningen en het belemmeren van de rechtsgang.

Minister Iswaran werd in juli vorig jaar gearresteerd. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. Premier Lee stuurde hem met verlof en verbood hem Singapore te verlaten. Ook een vastgoedmagnaat werd gearresteerd voor betrokkenheid bij het corruptieschandaal. Deze Ong Beng Seng zou de minister voor omgerekend zo'n 262.500 euro hebben omgekocht. In ruil daarvoor zou Iswaran zich hebben ingezet voor de zakenman.

Corruptie ontmoedigen

De zaak heeft Singapore in zijn greep. Het land beroept zich erop politiek leiders te hebben die zelden in het nieuws komen vanwege corruptie. Ambtenaren in de stadstaat worden goed betaald om corruptie te ontmoedigen. Jaarsalarissen van veel ministers liggen boven de 1 miljoen Singaporese dollar (683.550 euro). De laatste keer dat een minister voor de rechter moest komen vanwege corruptie was in 1986.

Iswaran (61) trad in 2006 toe tot het kabinet van Lee als onderminister en bekleedde de portefeuilles handel en communicatie voordat hij in 2021 minister van Transport werd. Als hij wordt veroordeeld voor corruptie kan hij een boete krijgen van maximaal 100.000 Singaporese dollar (68.324 euro) of zeven jaar celstraf.