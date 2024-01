Rus haalt derde ronde Australian Open niet: 'Kwam te laat in de wedstrijd'

Arantxa Rus is op de Australian Open in Melbourne in de tweede ronde blijven steken. Anna Kalinskaja (WTA-75) gaf de Westlandse (WTA-45) binnen anderhalf uur het nakijken: 6-1,7-5.

In de eerste ronde tegen Kalinina had Rus (33) geweldig geserveerd op de momenten die er toededen; ze werkte alle veertien breekpunten weg en versloeg Anhelina Kalinina, die als 24ste geplaatst was.

Tegen de Russische Kalinskaja ging het al direct mis en de eerste set werd kansloos verloren. De Nederlandse worstelde ook in het vervolg met haar opslag, maar maakte er wel een wedstrijd van.