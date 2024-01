Brits Rwanda-plan overleeft tweede stemming in Lagerhuis

Daarmee is het nog geen gelopen race voor Sunak. Het wetsvoorstel moet nog door het Hogerhuis, en bovendien is de kans groot dat ook deze versie van de wet bij de rechter wordt aangevochten.

De rebellie bij de Tories zou de Rwanda-wet in gevaar brengen, en daarmee ook de regering van Sunak, die zijn politieke lot min of meer heeft verbonden aan het Rwanda-plan. Pas toen een van de voorstanders de Lagerhuisleden voorhield dat "het deze wet is, of helemaal geen wet", gaven de meeste opstandige partijgenoten hun verzet op.

De Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill is bedoeld om een eerder plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen nieuw leven in te blazen. Die methode moet migranten die de oversteek over het Kanaal willen wagen afschrikken. De eerdere versie werd door de rechter tegengehouden omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Sindsdien hebben het VK en Rwanda een verdrag getekend dat de bescherming van asielzoekers moet garanderen.

De Britse premier Sunak heeft de meeste Conservatieve partijgenoten in het Lagerhuis ervan kunnen overtuigen voor de omstreden Rwanda-wet te stemmen. Het wetsvoorstel kreeg 320 stemmen voor en 276 tegen. Onder de tegenstemmers waren slechts elf Conservatieven. Begin december overleefde de migratiewet al een eerste stemming in het Lagerhuis.

Correspondent Arjen van der Horst:

"Dit is een belangrijke overwinning voor premier Sunak in dit verkiezingsjaar. Want met dit plan wil hij bootmigranten afschrikken en 'Stop the Boats' is een van zijn grote verkiezingsbeloftes.

Toch is nog niet een 'done deal' voor Sunak. Want het Hogerhuis gaat zich nu over dit plan buigen en daar is nog veel verzet. En later dit jaar komt er nog een finale stemming in het Lagerhuis. En dan zijn er nog de rechtbanken die zich zullen buigen over de rechtmatigheid. Rwanda kan ook nog dwarsliggen als het vindt dat de deal niet voldoet aan mensenrechtenverdragen.

Wat er ook uitkomt, de kans dat dit jaar mensen op een vlucht naar Rwanda worden gezet is klein en als het al gebeurt, zullen het er heel weinig zijn. Toch zou dat vanwege de symbolische waarde wel belangrijk zijn voor Sunak, want zijn partij staat er slecht voor in de peilingen."