Blind scoort voor Girona en staat in kwartfinales Spaans bekertoernooi

Girona doet het niet alleen goed in de Spaanse competitie, ook in het Spaanse bekertoernooi is de club van Daley Blind op dreef. De koploper van LaLiga plaatste zich voor de kwartfinales van de Copa del Rey door thuis met 3-1 te winnen van Rayo Vallecano.

Blind maakte na een half uur het derde doelpunt van Girona. Hij tikte een harde voorzet van Portu beheerst achter keeper Daniel Cárdenas. Daarvoor had Cristhian Stuani al voor de 1-0 en de 2-0 gezorgd. De goal van Vallecano kwam op naam van Randy Nteka.

In de vorige ronde van het bekertoernooi scoorde Blind ook al voor Girona. In LaLiga kwam de verdediger in twintig duels tot een goal en twee assists.

Barcelona en Real

Naast Girona plaatsten ook RC Celta en Real Sociedad zich woensdag voor de laatste acht. Eerder deden Sevilla FC, Athletic Club en RCD Mallorca dat. Morgen staan nog de duels Unionistas de Salamanca-FC Barcelona en Atlético Madrid-Real Madrid op het programma.

Dit is de stand in de Spaanse competitie.