22 woningen tijdelijk onbewoonbaar na brand in parkeergarage Den Bosch

Door de grote brand in een parkeergarage in Den Bosch van vanochtend zijn 22 woningen tijdelijk onbewoonbaar, meldt de veiligheidsregio. De brand heeft de constructie van de woningen aangetast, waardoor er scheuren zijn ontstaan.

De brand, die vanochtend rond 09.00 uur uitbrak, is volgens Omroep Brabant ontstaan nadat een automobilist in de parkeergarage onwel was geworden en met zijn of haar auto hard tegen een muur was aangereden. Meteen daarna brak brand uit.

De parkeergarage ligt onder wooncomplex in een buitenwijk van Den Bosch. Vanwege de brand werden alle 86 appartementen, die voor een deel worden bewoond door ouderen, ontruimd. Nadat de brand 's middags onder controle was, werd door de brandweer en veiligheidsregio bekeken welke bewoners er terug naar huis konden.

Onveilig

De bewoners van 22 woningen mogen voorlopig nog niet terug naar huis omdat er scheuren in de constructie zijn gevonden. "Wij kunnen niet inschatten wat daarmee gaat gebeuren, daarom hebben we ze bestempeld als onveilig", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Brabant.

Hoelang de bewoners ergens anders moeten slapen, is niet duidelijk. "Hoogstwaarschijnlijk gaat het niet om maar één nacht. Maar dat is moeilijk om in te schatten", zegt de woordvoerder. "Specialisten moeten de woningen verder onderzoeken." De gemeente Den Bosch heeft onderdak geregeld voor de mensen die dat niet zelf konden.

Terug onder begeleiding

De bewoners van de overige 64 woningen mogen vanavond wel terug naar huis, onder begeleiding. Hulpverleners kijken eerst per woning of die veilig genoeg is.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er roetdeeltjes liggen en er wordt gemeten of er koolmonoxide aanwezig is. "Als een woning dan nog onveilig blijkt te zijn, mogen die bewoners ook nog niet terug", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij schat dat alle woningen rond 01.00 uur zijn gecontroleerd.