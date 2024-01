PSV klopt Twente in de beker en kan zich opmaken voor kraker tegen Feyenoord

Na 19 minuten was het PSV dat op voorsprong kwam. Vertessen schoot de bal na een combinatie met De Jong van een meter of 25 hard langs Twente-doelman Lars Unnerstall. PSV nam daarna geen gas terug: Bakayoko was twee minuten later ook dicht bij de 2-0.

PSV begon beter, met kansen voor De Jong en Guus Til. Namens Twente was Ricky van Wolfswinkel in kansrijke positie, maar zijn slappe poging rolde naast het doel.

Door de winst in deze inhaalwedstrijd staat er volgende week alweer een bekerpot op het programma voor de ploeg van Peter Bosz, Feyenoord is woensdag de tegenstander.

Tien minuten na rust was het De Jong die, uiteraard met het hoofd, zorgde voor de 2-0. De spits kopte een corner van Malik Tillman strak in de hoek. Tillman had een basisplaats, omdat Joey Veerman in de warming-up geblesseerd was afgehaakt.

Vijf minuten later stond het ook 3-0. Bakayoko ramde de bal schitterend in de bovenhoek. Zijn schot volgde na een prachtige aanval van PSV, die door Til niet werd afgemaakt. Maar Bakayoko wist met de herkansing wel raad en knalde van een meter of twintig hard in het doel.

Eretreffer

Twente legde zich niet neer bij een dikke nederlaag en scoorde na 68 minuten tegen. Ugalde schoot de bal na een redding van bekerkeeper Joël Drommel hard in het doel. Het was zijn laatste actie, de spits werd meteen daarna gewisseld.

Twente probeerde daarna nog een slotoffensief te ontketenen, maar de Eindhovense zege kwam niet echt meer in gevaar. Al had Van Wolfswinkel een minuut voor tijd nog wel een uitgelezen kans om te scoren. Zijn schot van een meter of twaalf ging recht op Drommel af. Ook PSV was nog een aantal keren dreigend, maar kwam niet meer tot scoren.