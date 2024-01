Netten tegen afbrokkelend beton bij veerhavens Texel en Den Helder

Rijkswaterstaat gaat bij de veerhavens van Texel en Den Helder netten plaatsen vanwege afbrokkelend beton. De betonconstructie is er niet meer in goede staat, waardoor er brokjes beton afbrokkelen.

Het gaat om de zogenoemde aanlandingen bij de veerhavens, de constructies waar de veerponten aanleggen. Van beide aanlandingen is het beton op meerdere plekken verslechterd, zo is gebleken uit inspecties.

"Dit komt voornamelijk door de ouderdom van de constructies en al bestaande schades. Hierdoor zijn er recent brokjes beton uitgevallen", meldt Rijkswaterstaat. De organisatie benadrukt dat de veiligheid van de betonconstructies niet in het geding is.

Geen gevolgen voor veerdienst

Rijkswaterstaat heeft al geprobeerd er iets aan te doen door het beton af te kloppen of op te vullen, maar dat heeft niet geholpen. De netten moeten het risico op vallende brokjes en gruis uit het beton verminderen. Het gaat volgens Rijkswaterstaat om een tijdelijke oplossing. De aanlandingen van de veerhavens zijn verouderd en worden over een paar jaar vervangen.

Nadat in december de eerste stukken beton waren afgebrokkeld, werden er voor de aanlandingen afzettingen geplaatst. Ook is er een onderzoek geweest naar het herstel van het beton. Daaruit bleek dat er bij beide veerhavens op meerdere plekken een verhoogd risico is waar het beton los kan komen, meldt NH Nieuws.

Om te voorkomen dat er nog meer brokjes en gruis uit het beton vallen, wordt vanaf maandag een groot net tegen de betonconstructies gespannen, eerst in Den Helder en later op Texel. Rijkswaterstaat verwacht er zo'n vier weken over te doen. Reizigers zullen er weinig tot niets van merken, is de bedoeling.