Morgenochtend mogelijk nog glad in Limburg, code geel voor westen en noorden

Op de snelwegen in Limburg staan ondanks de sneeuwval geen files meer. Maar het kan tot het einde van morgenochtend nog glad zijn op de wegen, waarschuwt Rijkswaterstaat. Vooral op de A2 stonden vandaag veel files. Dat kwam met name vanwege voertuigen die door de sneeuw gestrand waren, meldde Rijkswaterstaat eerder aan de NOS. Tot morgen 12.00 uur heeft het KNMI code geel afgegeven voor Limburg vanwege gladheid door sneeuw. Ook voor Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt tot 10.00 uur code geel door plaatselijke gladheid. In Zuid-Limburg reden in de avond geen bussen vanwege de zware sneeuwval. Vervoerder Arriva zegt dat het vooral in het heuvelland nog onzeker is of er morgenochtend wel bussen rijden. Ook het treinverkeer had last van de kou. Tussen Roermond en Sittard reden ongeveer een uur geen treinen vanwege ijsvorming op het spoor in de buurt van Susteren. Vanwege de files hadden de strooiwagens van Rijkswaterstaat vandaag moeite om de weg sneeuw- en ijsvrij te maken:

Rijkswaterstaat roept op snelwegen in Zuid-Limburg te mijden. De files maken het lastig om de gladheid te bestrijden, meldt de wegbeheerder. Er staan met name op de A2 in Zuid-Limburg lange files. - NOS

Ook in Duitsland en België was er vandaag hinder door sneeuw en ijs. Zo reden in de Belgische provincie Limburg de bussen niet, en op luchthaven Brussels Airport waren vertragingen en geannuleerde vluchten vanwege het weer. Ook in Duitsland had het vliegverkeer last van de winter. In München werden meer dan 250 vluchten geannuleerd en in Frankfurt zelfs meer dan 500, meldt persbureau AP. Op Duitse snelwegen waren ongevallen vanwege gladheid, zoals in de zuidwestelijke deelstaat Saarland. Daar waren meer dan 25 ongevallen door gladheid en werd een snelweg afgesloten, meldt Tageschau. IJzel leverde onder meer in München gevaarlijke situaties op: