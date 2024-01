Argentijnse president Milei in Davos: ‘Leve de vrijheid, verdomme!’

De pas verkozen president van Argentinië, Javier Milei, heeft nadrukkelijk zijn visitekaartje afgegeven in het buitenland. In zijn eerste internationale optreden zei hij dat "de westerse wereld in gevaar is".

Dat optreden was op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, waar wereldleiders en de top van het internationale bedrijfsleven samenkomen. Daar beschuldigde Milei westerse leiders ervan dat zij het vrijheidsdenken hebben verruild voor te veel staatsinmenging, feminisme en meer sociale gerechtigheid.

De radicaal-rechtse Milei is aanhanger van het libertarisme, een stroming die individuele vrijheid boven alles zet. Hij won twee maanden geleden de verkiezingen met de belofte om de ingestorte Argentijnse economie uit het slop te trekken. In het land leeft meer dan 40 procent van de bevolking in armoede en de inflatie is zeer hoog.

Nietsnutten

Volgens Milei heeft socialisme Argentinië in armoede gestort en kan alleen het vrijemarktkapitalisme weer welvaart brengen. En dat kapitalisme is radicaal. Zo is belasting innen volgens Milei niets anders dan de bevolking afpersen en leidt het "radicale feminisme" van tegenwoordig tot het aanstellen van nietsnutten in "ministeries voor vrouwen".

Milei wil in Argentinië grote bezuinigingen doorvoeren in het overheidsapparaat. Ook wil hij de peso vervangen door de dollar. Dat kan op goedkeuring rekenen van het IMF, dat bereid is om een deal te sluiten over de schuldenlast van het land.

"De Argentijnse economie is in zo'n slechte staat dat die opgeschud moet worden", zei IMF-directeur Kristalina Georgieva tegen CNN. "Dat is precies wat Milei en zijn team aan het doen zijn."

Sociale weldoeners

Milei hield intussen in Davos de aanwezige ondernemers voor dat ze "sociale weldoeners" en "helden" zijn. "Laat niemand u zeggen dat uw ambities immoreel zijn", zei Milei. "Als je geld verdient, is het omdat je een beter product voor een betere prijs hebt."

Hij eindigde met de uitroep: "Leve de vrijheid, verdomme!" In de zaal klonk applaus.