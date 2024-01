Nederlandse bisschoppen: zegen voor homo's in relatie moet kunnen

De Nederlandse bisschoppen vinden dat een eenvoudig gebed voor mensen in een homoseksuele relatie mogelijk moet zijn. Datzelfde geldt voor mensen die voor de wet gescheiden zijn, maar die "opnieuw een getrouwd leven leiden".

De bisschoppen reageren daarmee op het recente besluit van het Vaticaan dat stellen van hetzelfde geslacht gezegend mogen worden. Paus Franciscus keurde dat persoonlijk goed.

De bisschoppen stellen dat de katholieke kerk "een verwelkomende kerk" is, die niemand de steun en kracht van God wil onthouden. In een eenvoudig gebed met de juiste woorden mag daarom om kracht en bijstand worden gevraagd, opdat iemand verder kan groeien in het geloof, aldus de bisschoppenconferentie.

De bisschoppen benadrukken dat het huwelijk wat hen betreft alleen mogelijk is tussen man en vrouw en niet verbroken kan worden. "Irreguliere verhoudingen van welke aard dan ook stuiten op intrinsieke morele bezwaren", aldus de bisschoppen.

'Voorzichtige stap'

Vaticaankenner Stijn Fens van dagblad Trouw noemt het een heel voorzichtige stap van de Nederlandse bisschoppen op weg naar een meer inclusieve kerk. "Het gaat nu niet ineens helemaal anders worden."

Kerkhistoricus Peter Nissen denkt ook niet dat er veel gaat veranderen. "Het is een instituut dat 2000 jaar oud is, daarin verander je niet zomaar iets. Maar het is wel een stap vooruit: naar meer respect, erkenning en waardering voor mensen in een homoseksuele relatie."

Een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen is voor de bisschoppen nog altijd niet de bedoeling, legt Fens uit. "De zegen is bedoeld voor twee losse individuen die ook een relatie hebben. De relatie zelf krijgt niet de zegen."

Te laat

Daarnaast denkt hij niet dat veel gelovige homoseksuele stellen nu hun weg naar de kerk weer gaan vinden. "Dit komt natuurlijk voor veel mensen te laat. Die zijn al weg, of naar een meer progressieve kerk vertrokken."

Nissen denkt ook dat veel homoseksuelen uit de kerk vertrokken zijn en hoopt op een ander effect. "Dat mensen die nog wel betrokken zijn bij de kerk in ieder geval niet meer weglopen en zich niet langer uitgestoten voelen."

Volgens Fens heeft het besluit van de paus wereldwijd voor verdeeldheid gezorgd binnen de Rooms-Katholieke Kerk. "Zo schaarde de Franse bisschoppenconferentie zich unaniem achter het document, maar zeggen Afrikaanse bisschoppen massaal 'nee' tegen de zegening van homoparen."