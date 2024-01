NEC met wondergoal ten koste van Go Ahead naar laatste acht bekertoernooi

NEC heeft zich ten koste van Go Ahead Eagles voor de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi geplaatst. De Nijmegenaren waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor de gasten uit Deventer.

Eind november stonden beide ploegen in de eredivisie ook al tegenover elkaar in De Goffert. De doelpunten lieten toen lang op zich wachten (0-1 in de 88ste en 1-1 in de 89ste minuut). Dat was op deze bekeravond anders, al leek het daar in het eerste halfuur nog niet op.

Een rollertje van Magnus Mattsson dat via de binnenkant van de paal het veld weer in stuiterde, bleek de opmaat voor een Nijmeegs offensief. En dat bleef niet zonder resultaat. Hij kreeg de bal bij toeval voor zijn voeten, maar de uithaal van Koki Ogawa van buiten het strafschopgebied belandde haarzuiver in de hoek: 1-0.

Go Ahead had weinig in te brengen tegen het verzorgde spel van de thuisploeg en slaagde er pas op slag van rust in enig gevaar te stichten. NEC's bekerdoelman Robin Roefs moest op zijn 21ste verjaardag gestrekt naar de hoek om het schot van Willum Thór Willumsson onschadelijk te maken.

Wonderschoon

De gasten, die in de eredivisie op de zevende plaats staan met één puntje meer dan NEC, wensten zich niet bij de gang van zaken neer leggen en namen na de hervatting meteen het heft in handen. Kansen bleven uit en NEC herpakte zich. En met succes.

Kort nadat Mattsson oog in oog met Jeffrey De Lange nog had gefaald, verbaasde Sai van Wermeskerken vriend en vijand, maar vooral nog zichzelf met een wonderschone treffer. De in Maastricht geboren maar in Japan opgegroeide rechtsback nam vanaf een meter of dertig een afvallende bal vol op de linker (!) pantoffel en zag de met 122 km/uur afgevuurde kanonskogel in het Deventer doel neerploffen: 2-0.

De diep gestuurde invaller Rober González had de deur helemaal op slot kunnen gooien, maar De Lange voorkwam de 3-0. Sterker, Gerrit Nauber kopte Go Ahead in de 88ste minuut via Roefs naar 2-1. Meer zat er in de slotminuten niet meer in.