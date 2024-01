NEC met wondergoal langs Go Ahead, ook Fortuna naar kwartfinales KNVB-beker

NEC heeft zich ten koste van Go Ahead Eagles voor de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi geplaatst. De Nijmegenaren waren thuis met 2-1 te sterk voor de gasten uit Deventer.

Kaj Sierhuis, de spits van Fortuna Sittard, drukte met twee doelpunten voor de pauze zijn stempel op het duel met Almere City, dat in eigen huis een 2-1 nederlaag te slikken kreeg.

Japanse treffers in Nijmegen

Eind november stonden NEC en Go Ahead in de eredivisie ook al tegenover elkaar in De Goffert. De doelpunten lieten toen lang op zich wachten (0-1 in de 88ste en 1-1 in de 89ste minuut). Dat was op deze bekeravond anders, al leek het daar in het eerste halfuur nog niet op.

Een rollertje van Magnus Mattsson dat via de binnenkant van de paal het veld weer in stuiterde, bleek de opmaat voor een Nijmeegs offensief. En dat bleef niet zonder resultaat. Hij kreeg de bal bij toeval voor zijn voeten, maar de uithaal van de Japanner Koki Ogawa van buiten het strafschopgebied belandde haarzuiver in de hoek: 1-0.