Surinaamse politie komt met opsporingsbericht voor veroordeelde Bouterse

De Surinaamse politie heeft een opsporingsbericht uitgevaardigd voor de veroordeelde oud-president Desi Bouterse. Die moet een gevangenisstraf van twintig jaar uitzitten voor zijn rol bij de Decembermoorden uit 1982.

Bouterse moest zich vrijdag melden bij de gevangenis, maar deed dat niet, zoals zijn vrouw al had aangekondigd. Volgens haar zal Bouterse zich ook niet meer melden. Direct nadat Bouterse niet bij de gevangenis verscheen, meldde het Openbaar Ministerie al hem te gaan opsporen.

Het is nog altijd onbekend waar hij zich ophoudt. Mensen die informatie hebben over zijn locatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie, staat in het opsporingsbericht. Ook voor Iwan Dijksteel, die ook is veroordeeld voor zijn rol bij de moorden en zich evenmin heeft gemeld, is een opsporingsbericht uitgevaardigd.

Speculatie over verblijfplaats

In Suriname wordt veel gespeculeerd over de verblijfplaats van de oud-president en legerleider. President Santokhi zei voor de definitieve veroordeling van Bouterse tegen Nieuwsuur dat hij niet verwachtte dat Bouterse naar het buitenland zou vluchten. "We hebben daar geen indicatie voor. Bij eerdere veroordelingen is hij ook altijd in het land gebleven."

Maar de krant The Times of Suriname meldde zaterdag dat Bouterse zich mogelijk in Venezuela ophoudt en dat hij op 17 december het land al heeft verlaten. Maar nieuwssite Starnieuws stelt dat Bouterse in ieder geval nog tot 9 januari in het land was om te overleggen met zijn advocatenteam.