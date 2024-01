Noorden van Gaza verwoest en onleefbaar, toch keren Palestijnen terug naar huis

In vrijwel elke straat in het noorden van Gaza doemt hetzelfde beeld op: karkassen van wat ooit huizen waren. Nu het Israëlische leger steeds meer troepen terugtrekt uit het noorden, zijn duizenden Palestijnen teruggekeerd naar hun huis, in de hoop dat er nog wat van over is en ze daar kunnen overleven. Van de 2,2 miljoen mensen die in Gaza wonen, zijn er 1,9 miljoen op de loop voor het geweld.

Oum Ahmed al-Mana'a sloeg meermaals op de vlucht en kwam onlangs terug in haar huis in Beit Lahiya. "We herkenden ons gebied niet meer. Mijn zoontje zei: mam, het lijkt wel op een spookstad die je op televisie ziet." Ze schuilde met haar gezin in het Kamal Adwan-ziekenhuis, dat in december werd omsingeld door het leger.

Al-Mana'a wist met haar kinderen weg te komen uit het ziekenhuis, en verbleef in een van de VN-scholen. Toen daar infectieziekten uitbraken, besloot ze de reis terug naar huis te wagen. "Onderweg naar huis heb ik vreselijke dingen gezien", zegt al-Mana'a. "Ik zag lijken in staat van ontbinding en lichamen die opgevreten waren door straathonden."

Ook Haythem en zijn gezin keerde terug naar hun zwaar beschadigde huis in Jabalia in het noorden: