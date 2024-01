Marokko opent Afrika Cup met winst op spijkerhard Tanzania, Ziyech breekt de ban

De rebound kwam voor de voeten van centrale verdediger Romain Saïss, die eenvoudig kon afronden: 1-0. Dat was ook de ruststand.

Het was Ziyech die de wedstrijd na een halfuur openbrak. De man uit Dronten verraste Aishi Salum Manula met een harde vrije trap recht op het doel af. De doelman rekende er kennelijk niet op en kon niets anders dan de bal wegtikken.

De volgende wedstrijd van WK-verrassing Marokko - de ploeg haalde in Qatar de halve finales - is zondag tegen Congo. Voormalig Ajacied Noussair Mazraoui, die nog geblesseerd is, komt mogelijk in de derde wedstrijd tegen Zambia voor het eerst in actie.

Marokko heeft zonder veel problemen zijn eerste groepswedstrijd bij de Afrika Cup gewonnen. De ploeg, met oud-eredivisiespelers Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat in de basis, was een klasse beter dan een bikkelhard spelend Tanzania. Dat kwam pas ver in de tweede helft tot uiting in de score: 3-0.

Marokko kreeg na rust nog wel enkele kansen, maar het meest bedrijvig in die fase was scheidsrechter Ahmat Mahamat uit Tsjaad. Hij was vooral druk met fluiten voor overtredingen en het uitdelen van kaarten.

Het devies voor de Marokkanen was dan ook vooral het ongeschonden doorkomen van de wedstrijd. Met harde tackles en vervelende overtredingen solliciteerde Tanzania nadrukkelijk naar een rode kaart. Na 70 minuten gebeurde dat ook. Novatus Miroshi kreeg zijn tweede gele kaart. Hij ging veel te hard door op Azzedine Ounahi, die wonder boven wonder verder kon spelen.

Record En-Nesyri

Abde Ezzalzouli slaagde er niet in om ongeschonden uit de strijd te komen, na meerdere pittige overtredingen op zijn benen was het einde wedstrijd voor de buitenspeler van Marokko. Tegen de tien man van Tanzania wist Marokko de voorsprong te vergroten. Ounahi deed een een-tweetje met Amine Adli en rondde vervolgens beheerst af in de verre hoek: 2-0.

Youssef En-Nesyri maakte er ook nog 3-0 van. De goal werd pas toegekend door de VAR, toen de spits van Sevilla al op de bank had plaatsgenomen.

En-Nesyri zette een bijzonder record op zijn naam. Hij is nu de eerste Marokkaan die op vier verschillende Afrika Cup-toernooien heeft gescoord. In de slotfase had Marokko nog kansen, maar het bleef bij 3-0.