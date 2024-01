Handballers kunnen wereldkampioen Denemarken een helft bijhouden op EK

De voortekenen waren niet gunstig voor Nederland. Het team verloor de laatste drie duels met de Denen kansloos (tien dagen geleden, in november in de Golden League en vorig jaar op het EK) en zag Samir Benghanem dinsdag met een zware knieblessure huiswaarts keren.

Toch begon Oranje ijzersterk.

Krachtmeting

Zowel Rutger ten Velde als Niels Versteijnen schoot er vijf in, in de eerste helft waarin de stand constant gelijk opging. Bij een achterstand van 9-6 maakte Oranje drie treffers op rij, maar dat deden de Denen daarna ook. Oranje gaf niet op en was vooral op het middenveld sterk in één-tegen-één-situaties.

Met een hele kleine achterstand (18-17) ging Nederland de rust in. Knap, want tien dagen geleden kreeg Nederland nog flink van Denemarken op de broek (18-32).