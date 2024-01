Meerdere aanvallen Iran leiden tot nog meer spanningen Midden-Oosten

Ook vanuit Pakistan werd er verbolgen gereageerd. Bij de aanval kwamen twee kinderen om het leven. Doelwit was de soennitische militie Jaish al-Adl. Deze beweging strijd voor de onafhankelijkheid van Beloetsjistan in Pakistan en Sistan in Iran. De groepering opereert aan beide kanten van de grens. Iran wilde zich mogelijk revancheren voor een eerdere aanval van de militie.

De Iraanse luchtaanval op een militie in Pakistan gisteravond was bovendien een opvallende: nooit eerder vuurde Iran raketten af op buurland Pakistan. Internationaal worden de aanvallen breed veroordeeld. Van de VS tot China en de paus: allen roepen op tot kalmte.

De temperatuur loopt in het Midden-Oosten na het uitbreken van de oorlog in Gaza steeds hoger op. Israël en aartsvijand Iran volgen elkaars manoeuvres nauwgezet. Aanvallen over en weer in de regio zijn niet los van elkaar te zien.

Met nieuwe luchtaanvallen in Pakistan voert Iran de druk op in de regio. In 24 uur tijd werden er ook doelwitten aangevallen in Irak en Noord-Syrië. Geen van de betrokken partijen zegt uit te zijn op volledige escalatie. Toch wordt er steeds weer een stap gezet.

Nog maar een paar maanden geleden hadden de legers van beide landen afgesproken meer samen te werken aan deze grens. Daarom valt deze aanval in Pakistan op zijn zachtst gezegd slecht. De Pakistaanse regering waarschuwt nu voor ernstige gevolgen. Wat dit betekent is onduidelijk. Pakistan kent zijn eigen problemen. Er is een politieke en economische crisis, met enorme inflatie. Ze kunnen geen oorlog gebruiken."

"Een conflict dat al langer speelt escaleert met deze aanval. Vanuit Iran is er veel achterdocht over de rol van Pakistan. Iran heeft Pakistan er meerdere keren van beschuldigd dat het militanten steunt, maar Pakistan heeft zelf ook last van deze groepering. Ze vechten voor onafhankelijkheid van een Pakistaanse provincie. Er zijn ook aanvallen van militanten vanuit Iran op Pakistan.

De aanval in Irak was gericht tegen een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad, stelt de Iraanse Revolutionaire Garde - een claim die Irak tegenspreekt en die niet te verifiëren is. In Syrië zou Islamitische Staat het doelwit zijn geweest. Deze terreurgroep heeft onlangs een zware bomaanslag in Iran opgeëist .

Mid January 2024. Israel bombing Gaza, Lebanon launching missiles on Israel, Israel attacking Lebanon, Iraqis attacking U.S. bases in Iraq and Syria, the U.S. targeting Iraqi groups. Turkey and Iran attacking targets in Iraq & Syria, and Iran in Pakistan, Yemenis targeting ships… pic.twitter.com/9mGkCLJuGk

De nieuwe aanvallen zijn hoogstwaarschijnlijk een reactie op de gebeurtenissen in Kerman en de liquidatie van een Iraanse commandant in Syrië. Teheran vestigt nu de aandacht op zich, terwijl het vaak strijdt via proxies, zoals Hezbollah in Libanon, de Houthi's in Jemen, Hezbollah in Libanon en Hashd al Shaabi in Irak. Mogelijk wil het een vuist maken naar de VS, met als boodschap: "Als het echt nodig is komen we zelf in actie."

Anderzijds spelen er mogelijk binnenlandse factoren mee. Het regime heeft al langer te kampen met een ontevreden bevolking die steeds vaker in opstand komt. Er is veel armoede en het land verkeert in een economische crisis.

Veel mensen begrijpen daarom niet dat er veel geld gaat naar pro-Iraanse bewegingen in het buitenland. Het regime zou met de aanvallen aantonen dat het een belangrijke speler in de regio is en blijft, en dat het terugslaat wanneer het wordt aangevallen.