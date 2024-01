Advocaat hoopt 'spelers als Bazoer en Kluivert' bij selectie Curaçao te krijgen

Het doel van Advocaat is met Curaçao voor het eerst in de historie plaatsing voor het WK afdwingen. De kansen daartoe zijn groter dan normaal, omdat het sterke Mexico, de Verenigde Staten en Canada als organisatoren al zeker zijn van deelname aan het eindtoernooi in 2026 en niet aan de Noord-Amerikaanse kwalificatiereeks meedoen.

"Dit kwam voorbij. Het is niet dagelijks en de spelers spelen voornamelijk in Nederland, dus ik hoef niet veel te reizen. Een club wilde ik niet meer. Iedere dag van acht tot zes, dat kon ik niet meer opbrengen."

"Het is een leuke klus om mee af te sluiten. Ja, dat heb ik vaker gezegd. Waarom weet ik eigenlijk ook niet", lacht de 76-jarige Advocaat in gesprek met de NOS.

Advocaat: "Het WK, daar gaat het allemaal om. De kwalificatie begint in juni. In maart hebben we tien dagen om te trainen en dan is het bouwen naar de toekomst. Wel met resultaat, anders kegelen ze je er zo uit."

Bazoer en Kluivert

De voormalig coach van onder meer PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal kijkt voor zijn selectie vooral naar Nederlandse spelers met Curaçaose roots.

"Er is een groot aantal spelers dat hoopte ooit voor het Nederlands elftal in aanmerking te komen. Sommigen zijn 23, 24, 25 jaar. Die denken niet meer aan Oranje. Die moet je proberen. Zo'n Riechedly Bazoer (AZ, red.) en Justin Kluivert (Bournemouth, red.), dat zijn voor Curaçao goede spelers."

Andere spelers die Advocaat op de korrel zou kunnen hebben zijn Jurgen Locadia, Armando Obispo, Joshua Brenet. "Het is weer een uitdaging, zoals altijd", besluit Advocaat.