NAVO-admiraal: 'Samenleving moet het onverwachte gaan verwachten'

Niet alleen de legers van de NAVO-landen maar de hele samenleving moeten zich voorbereiden op een "nieuw onvoorspelbaar tijdperk". Dat heeft de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer gezegd op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. Bauer riep op tot een "samenlevingsaanpak" die verder gaat dan alleen militaire planning. Publieke en private organisaties moeten hun mentaliteit veranderen omdat de samenleving verandert, zei hij. "Van een tijdperk waarin alles planbaar, voorspelbaar, controleerbaar en gericht op efficiëntie was, naar een tijdperk waarin alles op elk moment kan gebeuren. Een tijdperk waarin we het onverwachte moeten verwachten", zei hij. "Om volledig effectief te kunnen zijn, ook in de toekomst, hebben we een oorlogstransformatie van de NAVO nodig." Bauer is de belangrijkste adviseur van Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Hij is voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, dat zich ook bezighoudt met de verdediging van NAVO-landen. De opmerkingen van Bauer komen in een tijd waarin de militaire hulp aan Oekraïne stokt door politieke meningsverschillen in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Correspondent Europese Unie, NAVO, België en Luxemburg Kysia Hekster: "De uitspraken van Bauer zijn bedoeld om mensen wakker te schudden. Hij wil duidelijk uitstralen dat we er niet zijn met het verhogen van defensiebudgetten alleen. Er is volgens Bauer een omslag nodig in het denken richting een oorlogseconomie, waarin de inrichting van de economie niet alleen door de markt bepaald wordt. Dat vindt hij niet alleen, dat geluid hoor je van heel veel topmilitairen in NAVO-landen. Achter de schermen bij de NAVO hoor je dat ze vinden dat die omslag veel te langzaam gaat en wijzen ze op de gevaren. Want, zeggen ze, als we ons nu niet goed voorbereiden dan denken de Russen dat we zwak zijn en betalen we later de prijs. Met de omslag in het denken doelt Bauer ook op een andere inrichting van de economie, die veel meer gericht moet zijn op de oorlog. Dat gaat onvermijdelijk ook gevolgen hebben voor burgers. Want als in een economie meer geproduceerd wordt voor militaire capaciteit, gaat dat natuurlijk ten koste van andere goederen die voor de consument bedoeld zijn."

Bauer zei dat Oekraïne steun zal blijven krijgen van de NAVO in de oorlog met Rusland. De NAVO-admiraal verkondigde dat de grondgedachte van de Russische president Poetin om de oorlog te beginnen voortkwam uit "een angst voor democratie". "Deze oorlog ging nooit over een echte veiligheidsdreiging voor Rusland, afkomstig van Oekraïne of de NAVO", zei hij. "Deze oorlog gaat over Rusland dat bang is voor iets dat veel krachtiger is dan enig fysiek wapen op aarde: democratie. Als mensen in Oekraïne democratische rechten kunnen hebben, zullen mensen in Rusland daar binnenkort ook naar verlangen."

De uitkomst van deze oorlog zal het lot van de wereld bepalen Rob Bauer, admiraal

"Vandaag is de 693e dag van wat Rusland dacht dat een driedaagse oorlog zou zijn", zei Bauer. "Oekraïne zal elke dag onze steun krijgen, omdat de uitkomst van deze oorlog het lot van de wereld zal bepalen." De woorden van de militair adviseur van de NAVO volgen niet lang nadat de legertop van Zweden de Zweedse bevolking had gewaarschuwd dat er oorlog kan komen in het Scandinavische land. Bommen en raketten De Franse president Macron sprak vannacht woorden van vergelijkbare strekking. Hij zei dat dat een Russische overwinning de internationale rechtsorde zou ondermijnen. "We kunnen Rusland niet laten winnen, en we moeten dat niet laten gebeuren", aldus de president. Macron zei dit terwijl hij meldde dat Frankrijk tientallen raketten en honderden bommen aan Oekraïne gaat leveren. Ook kondigde hij plannen aan om Frankrijk beter voor te bereiden op crises in de wereld. Hij merkte op dat de wereld aan het veranderen is, verscheurd door oorlogen en andere crises.