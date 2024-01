Politie kreeg meldingen van beide kanten voor geweldsincident Weiteveen

Bij de politie zijn het afgelopen jaar meldingen binnengekomen van zowel de verdachte als de gisteren om het leven gebrachte man en vrouw in Weiteveen. Het ging om meldingen van overlastgevend of strafbaar gedrag, zegt de politie. Verdere details erover zijn niet bekendgemaakt.

Gisteren was door de burgemeester al gemeld dat de 50-jarige man die is aangehouden in het Drentse dorp een langer lopend conflict had met de om het leven gebrachte man (38) en vrouw (44). Dat bevestigt de politie vandaag ook.

Op sociale media circuleren niet-geverifieerde beelden waarop de vermoedelijke verdachte te zien is. Ze zouden kort na het incident zijn gemaakt. De politie zegt de beelden te kennen en ze te gebruiken in het onderzoek naar het geweldsincident.