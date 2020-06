Grotere bedrijven doen relatief vaak beroep op belastinguitstel

Bedrijven met meer dan tien werknemers hebben de afgelopen tijd relatief vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in coronatijd de belastingbetalingen een paar maanden uit te stellen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de periode tussen begin april en 12 juni.

Een op de drie middelgrote ondernemingen - 10 tot 250 werknemers- kreeg uitstel van betaling van drie maanden. Hetzelfde geldt voor een kwart van de bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Het aandeel kleinere bedrijven dat tijdelijk geen belasting betaalt, valt een stuk kleiner uit. Slechts 12 procent van de ondernemers met minder dan 10 personeelsleden kreeg uitstel. Bij zzp'ers vroeg zelfs maar 5 procent om uitstel van betaling.

10 miljard euro

In totaal telde het CBS 130.000 bedrijven die tot 12 juni gebruik maakte van de coronamaatregel. Het grootste deel van deze ondernemers betaalt tijdelijk geen omzetbelasting of loonheffingen. Een ander deel kreeg uitstel voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of Zorgverzekeringswet.

Het ministerie van Financiën kwam anderhalve week geleden met cijfers tot 18 juni. Daaruit bleek dat er al 180.000 ondernemers uitstel van betaling hebben gekregen.

Het ministerie meldde dat het in totaal om een bedrag van 10 miljard euro gaat. Maar de cijfers van Financiën zijn niet uitgesplitst naar bedrijfsgrootte of sector. Daarom was niet eerder duidelijk welke bedrijven relatief vaak gebruikmaken van de regeling.

Kleinere bedrijven meer wendbaar

"Bij grotere bedrijven in sectoren die helemaal gesloten waren liep het geld soms met miljoenen tegelijk het bedrijf uit", zegt een woordvoerder van ondernemersverenigingen MKB Nederland en VNO-NCW. Het belastinguitstel kon verhoudingsgewijs snel lucht geven voor deze bedrijven. "Het gaat daar immers vaak al snel om enorm grote bedragen aan loonheffingen en andere belastingen."

Kleinere bedrijven zijn vaak wat wendbaarder, zegt de woordvoerder. Ze zijn mogelijk minder hard geraakt door de crisis doordat ze andere markten wisten aan te boren. "Daarnaast kan meespelen dat de regeling onbekender is voor kleinere bedrijven." Grote bedrijven hebben meer ervaring met fiscale regelingen en maken vaak gebruik van goede belastingadviseurs.

'Doodsbenauwd om schulden te maken'

Voor zzp'ers speelt angst voor schulden ook mee, denkt ZZP-Nederland voorzitter Maarten Post. "De belasting moet uiteindelijk toch betaald worden. Als je nu uitstel aanvraagt komt de klap over een half jaar." Post ziet dat eenpitters ook weinig gebruikmaken van de relatief gunstige kredietregelingen die de overheid heeft opgetuigd. "Veel zzp'ers zijn doodsbenauwd om schulden te maken. Ze zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden."

Daarnaast zijn er ook zzp'ers die de coronacrisis kunnen uitzingen door het inkomen van hun partner, denkt Post.

Horeca krijgt het vaakst uitstel

Horeca-ondernemers stelden het vaakst hun belasting uit. Bijna twintig procent van alle restaurants, cafés en hotels deed mee aan de regeling. Ook hier valt het op dat de ondernemingen met het meeste personeel relatief vaker uitstel kregen.

Drie van de vier horeca-ondernemers met meer dan 250 personeelsleden stelden de belastingbetaling uit. Van de middelgrote ondernemers maakte ruim de helft gebruik van de uitstelmogelijkheid. Maar van de horecabazen met minder dan tien werknemers betaalt maar een op de vijf de belasting later.

Het is niet zo dat de kleine horeca minder hard geraakt is, zegt Dirk Beljaarts, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. "Ze hadden vaak juist minder reserves. En bovendien kun je door de anderhalvemeterregels nog steeds nauwelijks mensen kwijt in een kleine zaak."

Het kan zijn dat kleinere bedrijven de steunmaatregel vaker niet kennen, zegt Beljaarts. "Veel kleine papa-en-mama-bedrijven doen hun boekhouding zelf. Grotere zaken of ketens werken meer met accountants en belastingadviseurs."