Inwoners Weiteveen zoeken troost bij elkaar: 'Verschrikkelijk, voor alle kanten'

Pas op zo'n 50 meter van het vrijstaande huis waar het gedode stel werd aangetroffen, herinneren weggewaaide politielinten aan het drama. De doodlopende weg naar het huis zelf is woensdag nog wel afgezet. Soms passeren er toch auto's, mogelijk van rechercheurs die nog volop onderzoek doen in en rond het pand.

Wie het dorpje van krap 1700 inwoners binnenrijdt, krijgt geen moment een idee van datgene wat zich er gisteren heeft afgespeeld. De uitgestrekte weilanden rond de plaats nabij Emmen zijn bedekt met een dun laagje sneeuw, wat een vredig uitzicht biedt. Zo af en toe wordt de rust verstoord door trekkers; er worden op dit moment volop bieten gerooid in het gebied.

Wat begon met een enigszins vage melding van een 'geweldsincident', eindigde met twee doden , een aangrijpende livestream van de vermoedelijke dader en vooral veel vragen. Het drama gisteren in het Drentse Weiteveen trok als een schokgolf door het land. Een dag later was het in het dorp zelf vooral tijd voor troost en verwerking.

Ondanks al die openstaande vragen is woensdag kraakhelder dat het incident een enorme impact heeft op het dorp. De pastoor van de katholieke kerk in het dorp, Bernard Buit, had dat dinsdag al direct door. Hij was toevallig op huisbezoek in Weiteveen toen hij hoorde van het voorval. "Toen ben ik meteen maar gaan rondlopen en heb ik mensen bezocht en gesproken. Dit is een hechte gemeenschap. Iedereen kent elkaar, dus het raakt ook iedereen", zegt hij.

Verder is er vooral nog veel onduidelijk over wat er dinsdagochtend tussen 08.00 uur en 09.00 uur is gebeurd, of wat precies tot het drama heeft geleid. De politie liet vandaag enkel weten dat er door beide kanten meldingen zijn gedaan van "overlastgevend of strafbaar gedrag". Morgen wordt K. voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het huis is hoogstwaarschijnlijk de spil in wat uiteindelijk leidde tot de dood van de 38-jarige Poolse man en zijn 44-jarige Nederlandse vrouw, die net een jaar in Weiteveen woonden. Na de aankoop ontstond er een slepend conflict tussen de verdachte - de 50 jarige Richard K., een bekend gezicht in het dorp - en het stel, mogelijk over de staat van het huis.

Zo ontstond bij hem spontaan het idee om op woensdag vijf uur lang - tussen 11.00 en 16.00 uur - de kerkdeuren te openen voor iedereen die daar behoefte aan had. Buit: "Al is het maar om even een kaarsje aan te steken, mensen te ontmoeten of om erover te kunnen praten."

Het initiatief bleek precies datgene te zijn waar de inwoners van Weiteveen behoefte aan hadden. In de eerste uren na het openen van de deuren is de kerk bijna geen moment leeg.

Voortdurend lopen er mensen in en uit, van jong tot oud. Sommigen vertrekken direct na het aansteken van een kaarsje. Anderen praten nog een tijdje met elkaar of de pastoor, en schrijven een boodschap in het zogenoemde intentieboek om daarin hun gevoelens en gedachten te delen.

Hoewel er volop met elkaar wordt gepraat, zijn de kerkbezoekers huiveriger om met de pers te praten. Zo laat de Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen na lang wikken en wegen weten geen reactie te willen geven op het drama.

Eerder had voorzitter Henry Schepers tegenover RTV Drenthe wel gezegd dat "de aard van de zaak" het complex maakte om iets te organiseren. "Binnen het dorp bestaat er veel steun en sympathie voor de verdachte. Aan de andere kant is er sprake van twee doden en kinderen die hun ouders kwijt zijn. Het is heel dubbel", aldus Schepers.

'Verschrikkelijk, voor alle kanten'

Een dorpsbewoonster die net uit de kerk komt wil wel haar verhaal delen, maar ze wil niet met naam worden genoemd. Ze had gisteren "vrij vlot" door dat het mis was toen de ambulances langs haar huis raceten en het berichten regende in meerdere appgroepen.

Ze is naar de kerk gekomen om een kaarsje te branden voor de vier kinderen die slachtoffer zijn geworden van het drama; de twee kinderen van het gedode stel, die nu wees zijn, en de kinderen van de verdachte.

"Het is echt verschrikkelijk, voor alle kanten. En wij kennen het verhaal nog niet goed genoeg om hier een oordeel over te hebben", zegt ze. Ze had dan ook "moeite" met de steunbetuigingen voor de verdachte kort na het incident, die voornamelijk op sociale media werden gedeeld.

De vrouw zegt dat het in de appgroepen vandaag ook vooral ging dan over wat er gisteren is gebeurd. Dat zal ook nog wel een tijd zo blijven, vermoedt pastoor Buit.

"Maar dit kan een onderdeel zijn van het verwerkingsproces", zegt hij over het openstellen van zijn kerk. "Wat je kunt bieden aan mensen, moet je aanbieden. Het is belangrijk dat we er als kerk op dit soort momenten voor mensen zijn, zodat we samen dingen kunnen delen."