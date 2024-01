Zestien zieke spelers bij Groningen, club vraagt uitstel voor uitduel met Emmen

FC Groningen heeft bij de KNVB uitstel aangevraagd voor de wedstrijd in de eerste divisie vrijdag bij FC Emmen, omdat de club met zestien zieke spelers kampt.

Groningen vermoedt dat het om het norovirus gaat, een erg besmettelijk virus met symptomen als misselijkheid, braken, hoofdpijn, diarree en milde koorts.

Groningen speelde dinsdagavond nog een bekerwedstrijd bij eredivisionist Excelsior, toen leek er nog weinig aan de hand want er werd met 0-2 gewonnen. Trainer Dick Lukkien vertelde na afloop wel dat Isak Määttä en assistent-trainer Casper Goedkoop griepverschijnselen hadden. De trainer is vandaag zelf eerder naar huis gegaan.

'Denken goede zaak te hebben'

Art Langeler, manager Voetbal en Opleiding in Groningen, voert namens de club het woord over de kwestie. "Ik heb zelf een paar jaar bij de KNVB gewerkt en ik weet dat ze niet echt scheutig zijn om een wedstrijd uit te stellen. In dit geval gaat het volgens mij om overmacht en denken we een goede zaak te hebben."

Tijdens de coronapandemie was er een regel dat wanneer er minder dan 12 van 25 meest gebruikte selectiespelers en een keeper beschikbaar zijn er uitstel aangevraagd mocht worden, net als bij een acute corona-uitbraak.

De voetbalbond komt donderdag met een oordeel.