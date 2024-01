Discussie pensioenwet laait weer op door NSC, BBB en PVV

De discussie over de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, laait opnieuw op in de Tweede Kamer. NSC, BBB en PVV hebben grote kritiek en stellen voor de wet op belangrijke onderdelen te wijzigen, zo bleek tijdens een Kamerdebat.

"Door de Wet toekomst pensioenen sta ik hier", zegt Kamerlid Agnes Joseph van NSC. Zij neemt voor haar partij na Pieter Omtzigt het pensioendossier over. Als actuaris werkte zij jarenlang in de pensioensector. "Maar daar werk ik helaas niet meer, want ik kan er niet meer achter staan."

Joseph waarschuwt dat de nieuwe pensioenwet de oude pensioenrechten in gevaar brengt, dat pensioendeelnemers te weinig inspraak hebben, dat de oude IT-systemen van de pensioenfondsen de wijziging niet aankunnen en dat Nederland er niet klaar voor is dat drie miljoen mensen een variabel pensioeninkomen gaan krijgen.

Ook BBB heeft grote bezwaren en wil dat mensen kunnen bepalen of ze wel of niet naar het nieuwe pensioenstelsel over gaan. De PVV wil het liefst het oude pensioenstelsel behouden met een gunstiger rente, zodat de uitkeringen kunnen meegroeien met de inflatie.

Aanpassingen pensioenwet

NSC, BBB, PVV en de VVD zitten op dit moment aan de onderhandelingstafel voor de vorming van een kabinet en een regeerakkoord. In die gesprekken zouden zij het over aanpassingen van de pensioenwet eens kunnen worden.

Dus willen andere partijen, zoals tegenstander SP en voorstander D66 van het nieuwe pensioenstelsel, weten wat dit betekent, zeker voor de pensioenfondsen die al aan de slag zijn.

"De wet is aangenomen en dat accepteren wij ook", zegt BBB-Kamerlid Henk Vermeer. "Maar dat betekent niet dat we in de onderhandelingen niet zullen inbrengen dat hij teruggedraaid moet worden."

Ook NSC zegt dat de wet er nu eenmaal is, maar dat er wel aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld dat de opgebouwde rechten in het oude pensioensysteem blijven bestaan, terwijl er een nieuw pensioensysteem naast wordt gebouwd.

Ook wil de partij dat pensioenfondsen referenda organiseren onder hun deelnemers. De meerderheid bepaalt dan de toekomst van het pensioenfonds: wel of niet meteen over naar de nieuwe systematiek.

Beperkt enthousiasme

De VVD blijft voorstander van de wet. "Het wordt aan de formatietafel besproken en er is niet op voorhand te zeggen wat daar uitkomt", zegt Kamerlid Thierry Aartsen. "Maar er is bij ons een beperkt enthousiasme voor de plannen die we vandaag voorbij zagen komen."

Waar de voorstellen van NSC, BBB en PVV op uit zullen draaien is dus nog niet te zeggen.

Demissionair minister Schouten, zelf jaren bezig geweest om de nieuwe pensioenwet door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen, waarschuwt voor de onzekerheid die de Kamerleden veroorzaken bij pensioenfondsen. "De impact van de woorden die u hier gebruikt moet u niet onderschatten", zegt zij. "Er is ook nog zoiets als betrouwbaarheid van bestuur."

Ook het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, waarschuwt voor vertraging en hogere kosten als de invoering wordt uitgesteld of ingrijpend wordt aangepast.