NOS Voetbalpodcast #120: 'Blessure Van Dijk als een bom ingeslagen'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Jan Roelfs het voetbalweekend met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Arman Avsaroglu.

Met daarin aandacht voor de zware knieblessure die Virgil van Dijk dit weekend opliep in de derby tegen Everton. De verdediger van Liverpool moet worden geopereerd en is lange tijd uit de roulatie. "Dat is als een bom ingeslagen", zegt Grueter. "Het is verschrikkelijk nieuws voor Virgil zelf. En ook voor Liverpool en het Nederlands elftal is dit een groot drama."

Ook het debuut van Mario Götze, die meteen trefzeker was, bij PSV kwam aan bod. "Geweldig dat hij meteen een doelpunt maakt", vindt Elshoff.