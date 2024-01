Kate Middleton onder het mes, prinses verschijnt voorlopig niet in het openbaar

De Britse prinses Kate Middleton is opgenomen in een kliniek in Londen voor een buikoperatie. Dat heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Over de operatie zijn verder geen details bekendgemaakt.

Het enige wat bekend werd gemaakt is dat het om een geplande operatie ging en dat deze goed is verlopen. Volgens de BBC moet de prinses (42) zeker twee weken in het ziekenhuis blijven.

Het koningshuis meldt dat de vrouw van prins William vanwege het herstel pas na Pasen weer in het openbaar verschijnt.

Middleton is moeder van drie kinderen. Ze zegt voor hen te hopen dat het leven zo snel mogelijk weer normaal verder kan gaan en dat ze snel weer aan het werk kan. Ook meldt Kensington Palace in het statement dat de prinses hoopt dat haar medische gegevens privé zullen blijven.