Britse koning Charles naar ziekenhuis, ook schoondochter Kate onder het mes

De Britse koning Charles moet volgende week naar het ziekenhuis voor een operatie aan zijn prostaat. De 75-jarige koning kampt met een vergrote prostaat, meldt Buckingham Palace.

"Net als duizenden mannen per jaar heeft de koning een behandeling aangevraagd voor een vergrote prostaat", laat het Britse hof weten. De agenda van Charles wordt voorlopig leeggehaald.

Hoelang hij niet in het openbaar zal verschijnen is niet bekend.

Ook Catherine onder het mes

Het Britse hof maakte ook bekend dat prinses Kate gezondheidsproblemen heeft. Catherine Middleton is gisteren opgenomen in een kliniek in Londen voor een buikoperatie. Over de operatie zijn verder geen details bekendgemaakt.

Het enige wat bekend werd gemaakt is dat het om een geplande operatie ging en dat deze goed is verlopen. Volgens de BBC moet de prinses (42) zeker twee weken in het ziekenhuis blijven. Het koningshuis meldt dat de vrouw van prins William vanwege het herstel pas na Pasen weer in het openbaar verschijnt.

Middleton is moeder van drie kinderen. Ze zegt voor hen te hopen dat het leven zo snel mogelijk weer normaal verder kan gaan en dat ze snel weer aan het werk kan. Ook meldt Kensington Palace in het statement dat de prinses hoopt dat haar medische gegevens privé zullen blijven.

Ook prins William verschijnt de komende tijd wat minder in het openbaar, nu zijn vrouw is opgenomen in het ziekenhuis. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de BBC. De prins van Wales vervult in ieder geval in de periode dat Catherine in het ziekenhuis ligt geen officiële taken. Hij verplaatst daarom een aantal verplichtingen.