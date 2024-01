Zeker twintig doden door explosie in Thaise vuurwerkfabriek

Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Thailand zijn zeker twintig doden gevallen. De explosie was in de provincie Suphanburi op ongeveer honderd kilometer van hoofdstad Bangkok.

Van de fabriek is vrijwel niets meer over. Het is nog onduidelijk waardoor de explosie, die rond 15.30 uur (lokale tijd) plaatsvond, is ontstaan. Volgens de Bangkok Post vlogen onderdelen ruim 100 meter in het rond. Omdat niet duidelijk is wie er die dag aan het werk waren, kan het dodental nog oplopen. Onder de doden zijn onder meer de vrouw van de eigenaar en hun zoon.

Eerder ook al explosie

Thaise krant Daily News meldt dat er eind 2022 ook al een explosie was in de fabriek. Toen kwam er volgens de krant één persoon om het leven en raakten drie werknemers gewond. De provincie Suphanburi huist vele rijstvelden. Ook de fabriek lag in de buurt van rijstvelden.

Op X condoleert premier Thavisin de familie van de slachtoffers. In een video is te zien hoe hij telefonisch het nieuws te horen krijgt. Hij woont op dit moment het World Economic Forum in Davos bij.

Er vinden vaker explosies plaats in vuurwerkfabrieken en -opslagplaatsen in Thailand. Zo was er vorig jaar juli een grote explosie in een opslagplaats in het zuiden van het land. Daarbij kwamen zeker tien mensen om het leven en raakten honderd mensen gewond.