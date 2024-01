AZ neemt per direct afscheid van trainer Jansen: 'Jammer en teleurstellend'

AZ heeft trainer Pascal Jansen op straat gezet. Maarten Martens, die al assistent-trainer was in Alkmaar, neemt tot het eind van het seizoen de honneurs waar. De 39-jarige Belg, die in 2009 als speler landskampioen werd met AZ, had de afgelopen twee seizoenen Jong AZ onder zijn hoede.

Het ontslag van Jansen volgt op de nederlaag in de eredivisie van afgelopen zaterdag bij FC Twente, een concurrent in de jacht op de tweede plaats achter de ongenaakbare koploper PSV, en de moeizame bekerwedstrijd gisteravond tegen de amateurs van Quick Boys, die de Alkmaarders pas na het nemen van strafschoppen wisten te winnen.

De 50-jarige Jansen reageerde teleurgesteld op het ontslag. "Ik loop lang genoeg mee in de voetbalwereld dat ik weet dat dit erbij kan horen", laat hij via de website van de club weten. "Het is uiteraard erg jammer en teleurstellend, want ik was heel strijdbaar om het seizoen met AZ succesvol af te ronden. Ondanks deze teleurstelling ben ik trots op mijn periode bij de club en de kansen die ik hier heb gekregen."

Opvolger Slot

Jansen was nog assistent bij AZ, toen hij in december 2020 het roer overnam van Arne Slot, die werd weggestuurd nadat duidelijk was geworden dat hij gesprekken over een overgang had gehad met Feyenoord.