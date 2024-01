Watertaxi's Rotterdam varen nog dagelijks tegen verkeer in, met alle risico's van dien

In het rapport van de OVV zeggen schippers op deze manier te varen omdat het sneller is en omdat het naar hun idee ook veiliger is. Een woordvoerder van Watertaxi Rotterdam geeft aan dat het overtreden van de voorschriften in het laatste kwartaal 37 keer tot een berisping en 2 keer tot een schorsing heeft geleid.

Verantwoording

De NOS en Rijnmond onderzochten de routes die watertaxi's van Watertaxi Rotterdam gevolgd hebben in de periode tussen 20 december 2023 en 15 januari 2024. In die periode identificeerde we 218 vaarten vanaf de Willemskade naar de Leuvehaven. Hiervoor maakten we gebruik van AIS-data die verkregen werd via myShipTracking.com. Schepen geven daarbij geautomatiseerd hun locatie, snelheid en vaarrichting door. Als een schip op enig moment aan de goede kant van de Maas voer hebben we deze route in dit onderzoek als correct bestempeld. Om mogelijke onnauwkeurigheden in de GPS-data te ondervangen is hierbij een marge van 5 meter aangehouden. Deze AIS-data is een wereldwijd gebruikt systeem dat bedoeld is om de veiligheid op het water te vergroten.