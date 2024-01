Vanavond op tv: VVD en de spreidingswet • Nieuwe drugscijfers • Oude kunstenaars

VVD en de spreidingswetspagaat Binnen de VVD is veel verbazing en onrust over het besluit van de Eerste Kamer-fractie om voor de spreidingswet te stemmen. We praten erover met meerdere partijleden. Ook zorgt het besluit ongetwijfeld voor discussie aan de onderhandelingstafel waar PVV, VVD, NSC en BBB onderhandelen over een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Arjan Noorlander vertelt over de laatste stand van zaken in politiek Den Haag.

Nieuwe drugscijfers bekend De douane nam vorig jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag. De veiligheidsdiensten troffen die drugs vooral aan in de havens van Rotterdam en Vlissingen. In 2022 werden minder drugs gevonden. Maar toen scande de politie ook minder containers. Hoe gaat het eigenlijk met de bestrijding van de illegale drugshandel? We spreken erover met de Rotterdamse hoofdofficier van justitie: Hugo Hillenaar. Met hem zoomen we ook verder in op de rol van de uithalers. Dat zijn (vaak jonge) mannen die proberen de drugs uit de havencontainers te halen. Zulke uithalers worden steeds vaker opgepakt.