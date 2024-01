Weer moeizame zege Djokovic, die ruziet met toeschouwer: 'Wil niet weten wat hij zei'

Hoewel Djokovic de voorbije dagen ontkende dat hij last had van een recent opgelopen polsblessure , oogde de Serviër niet helemaal okselfris in de Rod Laver Arena.

Djokovic nam vervolgens in de tiebreak van de derde set het heft in handen en gaf de moegestreden Popyrin geen kans meer. De Serviër keerde zich na zijn benutte matchpoint met een euforische schreeuw tot een toeschouwer, die hem eerder in de partij had dwarsgezeten.

Ruzie met toeschouwer

De Serviër had in de vierde set de confrontatie met de toeschouwer gezocht, nadat hij voortdurend door de fan uit zijn concentratie werd gehaald. "Je wil niet weten wat hij tegen mij zei", legde Djokovic op de persconferentie zijn actie uit.

"Er werd van alles tegen mij gezegd op de baan, vooral vanuit die hoek. Op een gegeven moment zei ik tegen hem dat hij naar beneden moest komen en het in mijn gezicht moest zeggen. Hij had helaas niet de moed om naar beneden te komen. Hij maakte vanaf de tribune wel zijn excuses", aldus de Serviër.

Djokovic gaf toe dat hij momenteel niet lekker in zijn vel zit. "Ik ben nu niet op mijn best. Ik zoek naar mijn vorm, maar ik heb vaker in deze situatie gezeten. Het voordeel van het spelen op een grandslamtoernooi is dat je altijd een rustdag hebt. Dus nu ga ik weer goed herstellen."