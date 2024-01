1 op de 5 brieven te laat bezorgd, PostNL wijst op tekort aan bezorgers

Het aantal brieven dat door PostNL op tijd bezorgd wordt, is de afgelopen maanden flink gedaald. Gemiddeld bezorgt PostNL 7 miljoen brieven per dag. In de laatste maanden van 2023 kwam 82 procent daarvan op tijd aan. Over heel 2023 komt PostNL daarmee uit op 88 procent, ruim onder het wettelijk verplichte percentage van 95 procent. 'Op tijd' bezorgen is in het geval van post de volgende bezorgdag.

"We hebben er dit jaar al een aantal keer voor gewaarschuwd", zegt Sipke Spoelstra, directeur bij PostNL. "De hoofdoorzaak is personeelsgebrek bij de bezorging. Dat speelt niet overal in het land, maar op bepaalde plekken hebben we veel te weinig bezorgers."

Het gaat volgens Spoelstra met name om het zuiden van het land en enkele grote steden. "Als we daar een bepaalde wijk niet bezet krijgen, dan gaat die hele wijk naar de volgende dag. Dan komt alles dus een dag later."

De personeelstekorten leiden volgens CNV-bestuurder Daniëlle Woestenberg tot hoge werkdruk. "Mensen doen echt hun stinkende best en dan nog deze cijfers. Onbevredigend."

Wettelijke plicht

95 procent is geen vrijblijvende doelstelling. Het in 2019 missen van dat percentage leidde uiteindelijk tot een boete van 2 miljoen euro. Destijds kwam PostNL uit op 94 procent. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat desgevraagd weten dat het de percentages in de gaten houdt. Of er nieuwe boetes komen is nog niet duidelijk.