Wilders noemt spreidingswet 'probleem', maar formatiegesprekken blijven 'goed'

"We hebben een probleem, daar gaan we nu over praten." Met die woorden zette PVV-leider Wilders vanochtend de toon voor aanvang van de formatiegesprekken. Dat probleem is de spreidingswet die er toch komt. Gisteravond bleek dat er voldoende steun is voor die wet in de Eerste Kamer, omdat de VVD-fractie tegen de verwachting in voor stemt.

Daardoor is de wet waar de PVV in beide Kamers fel tegen is, verzekerd van een meerderheid. Maar hoe groot het probleem is voor de formatie blijft voorlopig onduidelijk. Vanochtend spraken de vier formerende partijen met elkaar en vanmiddag gaan de gesprekken onder leiding van informateur Plasterk verder.

VVD-leider Yesilgöz wilde na afloop van de ochtendsessie weinig zeggen over problemen die al dan niet besproken zijn. "Elk probleem kan worden opgelost, zo sta ik in het leven", zei ze. En ze herhaalde het mantra van de afgelopen weken: "Het zijn gewoon goede gesprekken." Dat Wilders een paar uur eerder nadrukkelijk sprak van een probleem noemde Yesilgöz "misschien een kwestie van stijl".

Serieus probleem

Maar het is de vraag of het slechts een stijldingetje is. Bij aanvang van de middagsessie sprak Wilders van een "groot probleem". De PVV "en een groot deel van Nederland" zijn niet gediend van de spreidingswet, benadrukte hij. De PVV-leider zei "van harte" te hopen dat de formerende partijen er de komende dagen uitkomen. "Het moet wel worden opgelost, want het is een serieus probleem voor mijn partij."

PVV-leider Wilders sprak vanochtend van een probleem: