Baby geboren op rotonde bij Zelhem in de Achterhoek

Op een rotonde bij Zelhem in de Achterhoek is vanochtend een baby geboren.

"In het bijzijn van de aanwezige politieagenten werd het jongetje genaamd Ties in de auto geboren", laat de politie weten aan Omroep Gelderland. "Hij verkeert in goede gezondheid."

De vrouw was net na middernacht samen met haar man en moeder in de auto onderweg naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Maar op 7 kilometer afstand van het ziekenhuis bleek dat de baby niet op zich liet wachten. De auto werd stilgezet bij een rotonde en de vrouw beviel daar zonder problemen.

De moeder van de vrouw is verloskundige en kon ondersteuning bieden. Politie en ambulancemedewerkers meldden zich ook ter plaatse.