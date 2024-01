Nooit waren verwachtingen rond Marokkaans elftal zó hoog: 'Maar geeft ook kracht'

"Je ziet een enorm verschil met vroeger in de denk- en werkwijze", vertelt hij. "Het voetbal leeft nu extreem, nóg meer dan eerst. De bond is ook echt aan het pushen, in het gehele voetbal."

In Casablanca zag Ramzi van dichtbij hoe groot de impact van het WK was. De zeges op België, Spanje en Portugal zorgden voor een nieuw zelfbewustzijn.

Ramzi (46), die lang in Nederland voetbalde en bij PSV zijn eerste stappen in het trainersvak zette, was van juli tot december vorig jaar coach van de Marokkaanse topclub Wydad Casablanca. Die club zette hem na een turbulente periode aan de kant.

Na het overweldigende WK in Qatar, waar Marokko de wereld veroverde en het tot de halve finales schopte, gaat de ploeg van bondscoach Walid Regragui voor het eerst als absolute topfavoriet een Afrika Cup in.

Adil Ramzi weet maar al te goed hoe het is om de druk van heel voetbalminnend Marokko op je schouders te dragen. Dat voelde hij als speler op de Afrika Cups van 2000 en 2002 in volle hevigheid.

Door de ontwikkelingen in de laatste jaren is de lat flink omhoog gegaan. "In mijn tijd was een WK-prestatie als die in Qatar ondenkbaar. Nu droomt iedere Marokkaan ervan dat we deze Afrika Cup gewoon gaan winnen."

Maar dat is (historisch gezien) verre van vanzelfsprekend. Het Afrika Cup-verleden van Marokko zit vol met voetbaltrauma's. Maar één keer wonnen de 'Leeuwen van de Atlas' het toernooi en dat was in een grijs verleden, 48 jaar geleden.

Daarna ging het steeds net mis, zegt Ramzi. "Terwijl we altijd goede selecties hadden. Maar nu moet het wel gebeuren, voelt men hier. Het mag nu niet bij woorden blijven."

Test voor Regragui

De groep waarmee Regragui op het WK stond, is grotendeels intact gebleven. Met onder anderen Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (die nog niet helemaal fit is) en Sofyan Amrabat zijn alle grote namen er weer bij.

Op sommige posities is doorgeselecteerd. Toptalenten Ismael Saibari (PSV), Amine Adli (Leverkusen) en de in Nederland geboren Oussama El Azzouzi (Bologna) zijn aan de groep toegevoegd.

Maar de grote uitdaging, zegt Ramzi, ligt op tactisch gebied. Want het zal wat dat betreft anders moeten op de Afrika Cup dan op het WK.