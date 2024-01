Bijltjesdag bij Nedcar, vandaag hoort het personeel wie weg moet

Het is bijltjesdag bij VDL Nedcar in Born. Alle productie bij de autofabriek in Zuid-Limburg ligt vandaag stil, maar alle ruim 2400 medewerkers moeten toch naar hun werk komen. Daar krijgen ze te horen of ze na 1 maart mogen blijven of niet.

"Wij verwachten dat iedereen op deze dag bij VDL Nedcar aanwezig is", schreef directeur John van Soerland gisteren aan het personeel. "Alleen medewerkers met een gegronde reden zijn uitgesloten van deze aanwezigheidsverplichting. Verlof, roostervrije dag en thuiswerken zijn geen gegronde redenen."

Eén van de medewerkers die zich moet melden is Anne-Marie Vankan. Zij werkte meer dan dertig jaar bij Nedcar, maar heeft nu geen idee wat er gaat gebeuren. "Ik kan zelf niet voorspellen: ben ik er bij, ben ik niet bij? Ik weet niks", zegt ze met tranen in haar ogen bij 1Limburg.

Massaontslag

Op zich is het massaontslag bij de enige autobouwer van Nederland geen nieuws. Het Duitse merk BMW kondigde eerder al aan na 1 maart 2024 geen auto's meer in Born te kunnen produceren. Hoewel eigenaar VDL goede hoop had dat andere (elektrische) autobouwers hun productie naar Born zouden overhevelen, gebeurde dat niet.

Gevolg is dat er nu ruim 1900 medewerkers van Nedcar op straat komen te staan. Op 1 november vorig jaar verloren ook al 1850 mensen hun baan.

Batterijsystemen

Uiteindelijk blijven er volgens de directie na 1 maart nog 474 arbeidsplaatsen behouden. Het overgebleven personeel kan werken aan een reeks kleine opdrachten, zoals het assembleren (samenvoegen) van batterijsystemen voor BMW. VDL Nedcar zegt ervan uit te gaan dat die tak komende jaren zelfs kan doorgroeien, omdat elektrische auto's standaard gaan worden. Mogelijk gaan zich in de toekomst meer klanten melden, die (delen van) auto's in Zuid-Limburg willen produceren, aldus de directie.

Het personeel en de vakbonden hebben meermaals actie gevoerd voor een goed sociaal plan voor het personeel dat nu weg moet. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de ontslagen Nedcar-medewerkers een vergoeding meekrijgen die is gekoppeld aan het aantal jaren dat ze in de fabriek hebben gewerkt.

Op de speciale website Arbeidsmarktplaats.eu, staan bovendien zo'n 600 vacatures, waar de mensen met Nedcar op kunnen solliciteren. "Onze inschatting is dat meer dan de helft van de medewerkers die in november hun baan verloren, weer aan het werk is," zegt Huub Narinx van de Limburgse Werkgevers Vereniging. De LWV is een partner in een groot project om Nedcar-medewerkers bij andere werkgevers te plaatsen.

Vakmensen

Mogelijk kunnen nog veel meer mensen elders terecht. Volgens verschillende deskundigen bestaat juist in Limburg grote behoefte aan vakmensen, ook in de sector metaal.