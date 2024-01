Bijltjesdag bij Nedcar, personeel hoort wie weg moet

Bij VDL Nedcar in Born was het vandaag bijltjesdag. Alle ruim 2400 medewerkers kregen vandaag te horen of ze na 1 maart mochten blijven of niet. Ruim 1900 van hen komen op straat te staan. Dat de autofabriek in Zuid-Limburg bijna 2000 medewerkers zou ontslaan was al langer bekend. Dit werd aangekondigd na een eerste ontslagronde in november. Toen kregen 1500 mensen te horen dat er voor hen geen werk meer was. Voor de ontslagronde van vandaag werd alle productie bij de fabriek stilgelegd. "Wij verwachten dat iedereen op deze dag bij VDL Nedcar aanwezig is", schreef directeur John van Soerland gisteren aan het personeel. "Alleen medewerkers met een gegronde reden zijn uitgesloten van deze aanwezigheidsverplichting. Verlof, roostervrije dag en thuiswerken zijn geen gegronde redenen." Het nieuws kwam niet als een verrassing voor de medewerkers, meldt 1Limburg:

