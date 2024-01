Na juridische strijd staat Apple in VS afrekenen buiten App Store toe

Makers van apps voor iOS mogen voortaan in de Amerikaanse App Store linken naar betaalopties buiten de downloadwinkel om. Na een lange juridische strijd tussen Apple en Epic, de maker van het spel Fortnite, heeft Apple de regels op dit vlak moeten veranderen.

Het gevolg is een ogenschijnlijk simpele verandering. Vanaf nu krijgen ontwikkelaars de optie om náást de kassa van Apple iemand ook te wijzen op een link waarmee je buiten de App Store om ook een transactie kunt doen. In plaats van de eerder genoemde 30 procent, wil Apple hier alsnog 27 procent van krijgen. Voor Epic zal dit het verschil niet maken, de afdracht naar Apple verandert hiermee nauwelijks.

Tot nu toe was het zo dat als een ontwikkelaar een digitaal product aanbood, iets wat je eenmalig koopt of een abonnement, het afrekenen altijd verliep via de kassa van de App Store zelf. 30 of 15 procent van dat bedrag ging vervolgens naar Apple.

Apple kopieert hiermee de strategie die het voert in een Nederlandse zaak met de ACM, die nog altijd loopt.

Hooggerechtshof

Er lag een verzoek bij het Hooggerechtshof om de zaak te behandelen, maar die wijst dit af, waardoor een uitspraak van een lagere rechter blijft staan. Die verwierp de claim van Epic dat Apple met zijn beleid concurrentieregels overtreedt, maar eiste wel een aanpassing van Apple. Op iOS, het besturingssysteem van iPhones en iPads, is de App Store op dit moment de enige manier om apps te downloaden en transacties te doen.

De CEO van Epic, Tim Sweeney, heeft op X kritisch gereageerd op de nieuwe regels van Apple. Hij vindt de 27 procent afdracht te veel, aangezien ontwikkelaars daarbovenop drie tot zes procent van de omzet moeten betalen aan een betalingsverwerker. Ook vindt hij dat Apple ontwikkelaars wil benadelen met een groot waarschuwingsscherm waarin het bedrijf zegt "niet verantwoordelijk te zijn voor de privacy of veiligheid van betalingen die gedaan worden op het web".

Daarmee lijkt deze zaak voor Apple dus het beste uit te pakken. Het moet weliswaar een aanpassing doen, maar het is zeer de vraag hoeveel dit ontwikkelaars in de praktijk oplevert. Het zal voor app-bouwers moeilijk worden om het voor klanten aantrekkelijk te maken buiten de 'normale' kassa om af te rekenen. Goedkoper kunnen ze het niet maken, dan moeten ze al snel interen op hun eigen inkomsten en het betekent meer stappen.

Spotify-zaak EU

Voor een groep ontwikkelaars is dit een hele principiële strijd. Niet alleen Epic is hier al jaren mee bezig, in de EU diende Spotify er een aantal jaar geleden een klacht over in. In een nieuwe Europese wet, De Digitale Marktenwet, wordt Apple verplicht om niet alleen transacties buiten de App Store om toe te staan, maar ook om apps buiten de App Store te laten downloaden. De deadline om dit door te voeren ligt begin maart.

Epic is ook in een rechtszaak verwikkeld met Google. De jury in die zaak oordeelde in december dat Google wél concurrentieregels heeft overtreden. De vraag is nu welke aanpassingen Google van de rechter in die zaak moet doen en of dit ook Apple kan raken.