Sneeuw en gladheid verwacht in het zuiden, vluchten geannuleerd in Duitsland

Ook België krijgt te maken met winterweer. De meeste sneeuw wordt verwacht in het zuiden, in deelstaat Wallonië. Verschillende scholen zijn al overgegaan op online lessen, schrijven Belgische media. In Luxemburg is het hoogste weeralarm afgegeven voor de sneeuw. De scholen blijven dicht en mensen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven.

In het Zweedse Gothenburg is een vliegtuig van KLM onderweg naar Amsterdam van de baan geraakt tijdens het taxiën naar de startbaan. Er was sprake van winterweer met sneeuw en harde wind, maar de luchtvaartmaatschappij moet de precieze oorzaak van het incident nog onderzoeken. Alle inzittenden zijn ongedeerd.

Ook op Ameland is sneeuw gevallen: