Sneeuw en gladheid in Limburg, vluchten geannuleerd in Duitsland

Op veel plaatsen in het land sneeuwt het vandaag. Vooral in het zuiden van Limburg gaat het later vanmiddag en vanavond op grote schaal sneeuwen. Het winterweer leidt ook tot problemen met het vlieg- en treinverkeer.

Het KNMI heeft voor het hele land behalve de Waddeneilanden code geel vanwege gladheid afgegeven. Sinds het einde van de ochtend geldt ook de weercode voor sneeuw in Noord-Brabant en Limburg. Verschillende scholen in het zuiden van Limburg hebben hun leerlingen eerder naar huis gestuurd, meldt 1Limburg.

Problemen op wegen

In Limburg zijn op de wegen problemen door de gladheid; op veel plaatsen kan niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Op de A76 naar Geleen en de A79 in "de driehoek Maastricht, Heerlen en Geleen" wordt langzaam gereden. Op de A2 in Zuid-Limburg heeft Rijkswaterstaat de spitsstrook gesloten. Daardoor kan die strook als vluchtstrook worden gebruikt. Dat is in deze omstandigheden raadzaam, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op diezelfde A2 bij Urmond is op de meeste linkse strook een ongeluk gebeurd, waarschijnlijk als gevolg van gladheid. In verband met de weersomstandigheden rijden er ook geen vrachtauto's met gevaarlijke stoffen op het industriepark Chemelot.

De NS laat uit voorzorg al de hele dag twee in plaats van vier Intercity's per uur rijden tussen Utrecht en Sittard.

Dik pak sneeuw

Het sneeuwgebied boven Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant beweegt nauwelijks verder naar het noorden, ziet weervrouw Roosmarijn Knol. "Het blijft daar lang hangen, dus er kan vooral in het heuvellandschap van Zuid-Limburg een dik pak sneeuw vallen van 5 tot 15 centimeter. In het noorden van Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant valt minder dan 5 centimeter sneeuw."

Pas in de loop van de nacht trekt de sneeuw richting Duitsland weg. In de rest van het land kan het ook sneeuwen door buien die vanaf de Noordzee over het land trekken, maar dat levert lang niet zo veel sneeuw op als in Limburg.

Duitsland

De sneeuwval leidt ook in het buitenland tot overlast. In Duitsland zijn honderden vluchten geannuleerd, waaronder de helft van de retourvluchten van KLM. In Frankfurt gaat het om meer dan 500 en in München om meer dan 250 vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen, schrijft persbureau AP.

Los van de hinder levert de eerste sneeuw ook mooie plaatjes op: