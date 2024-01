KLM-toestel in Gothenburg van baan geraakt tijdens taxiën

Een KLM-toestel is in het Zweedse Gothenburg tijdens het taxiën van de baan geraakt. De 124 passagiers en 6 bemanningsleden zijn ongedeerd gebleven en hebben het toestel via een trap verlaten.

Het toestel zou als vlucht KL1152 naar Amsterdam vliegen. Tijdens het taxiën naar de startbaan raakte het neuswiel, aan de voorkant van het vliegtuig, van de baan. Dat kwam daardoor in het gras terecht.

Volgens een woordvoerder van KLM was er sprake van winterse omstandigheden, maar is het nog onduidelijk of dat ook de oorzaak is geweest. Dat wordt nu onderzocht. Het toestel is inmiddels weggesleept.

Er is een ander vliegtuig onderweg naar Gothenburg om de passagiers alsnog naar Amsterdam te brengen.