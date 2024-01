OVV na botsing watertaxi en rondvaartboot: meer regie op het water nodig

Er is meer regie en professionalisering nodig om de drukte op het water in het centrum van Rotterdam in goede banen te leiden. Dat stelt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van het onderzoek naar de botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot op de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug in de zomer van 2022. "Zeeschepen, binnenvaartschepen, passagiersschepen, pleziervaart en watertaxi's varen kriskras door elkaar", zegt de OVV. "Veilig personenvervoer over het water kan alleen als alle schippers zich bewust zijn van hun vaargedrag, als de vaarweg duidelijker ingericht is en als iedereen zich aan de regels houdt." De boot lag na het ongeluk ondersteboven in het water en kon met behulp van een andere watertaxi weer voor een deel worden omgekeerd. Daarna konden de zes opvarenden, onder wie een kind, uit het water worden gered. De twee boten botsten op 21 juli 2022 op elkaar:

Procedures naleven Zowel de gezagvoerder van de rondvaartboot als de schipper van de watertaxi zeggen dat ze elkaar niet (op tijd) hadden gezien. Daar heeft het passeren van een ander passagierschip tussen hen in mogelijk aan bijgedragen. Ook was de informatie op de systemen aan boord die onder andere de positie en snelheid van andere schepen laten zien "niet (goed) beschikbaar" voor beide schepen. "Vastgesteld is dat AIS (Automatic Identification System) en radar in de omgeving van de Erasmusbrug enigszins vertraagd is en dat de watertaxi's lastig te zien zijn op de radar."

De plek van de aanvaring tussen de watertaxi en de rondvaartboot - Foto: OVV