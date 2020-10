De uitzending van 19 oktober

Een verpleegkundige, een trambestuurder en een boa doen vanavond hun verhaal. Te gast is Caroline Koetsenruijter . Zij traint mensen voor conflictsituaties en schreef een boek over agressie tegen hulpverleners.

Stijging ziekenhuisopnames zet door

Het aantal ziekenhuisopnames neemt gestaag toe. Mede doordat ze de reguliere zorg in stand willen houden, kunnen ziekenhuizen eigenlijk nauwelijks extra coronapatiënten opnemen. Het spreiden van patiënten over ziekenhuizen gaat ook moeizaam. We spreken erover met Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding.